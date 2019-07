IBM e bancos australianos testarão uso de blockchain no varejo

Sydney / Bangalore — Os três maiores bancos australianos disseram que testarão uma nova plataforma de garantia bancária para lojistas que usa um banco de dados compartilhado, alegando que o projeto marcará o primeiro uso mundial de tecnologia blockchain para processar finanças de varejo.

O Commonwealth Bank da Austrália, Westpac Banking e o Banking Group da Austrália e Nova Zelândia estão se associando com o proprietário do shopping Westfield, o Scentre Group, para testar o uso do software da IBM para processar contratos de financiamento na mesma rede.

Os varejistas usam garantias, normalmente emitidas manualmente e em papel, para assegurar que o proprietário – a Scentre, neste caso – possa pagar o aluguel independentemente das vendas. Os bancos responsáveis pelo teste acreditam que mudar para blockchain pode reduzir o tempo de processamento de um mês para um dia e reduzir o risco de fraudes.

Embora o projeto seja um teste, ele representa um passo em direção a bancos e clientes que adotam o blockchain, um conceito descentralizado de manutenção de registros conhecido por hospedar pagamentos em criptomoedas, mas ainda confinado a experimentos no mundo dos negócios convencionais.

“Com base em algumas questões e feedback que tivemos através de outras instituições financeiras e também da rede da IBM, esta é a primeira”, disse Nigel Dobson, diretor de banco digital da ANZ, por telefone nesta quinta-feira.

“É para um caso de uso relativamente restrito, mas o escopo para expandir o conjunto de produtos que pode ser armazenado e mantido, gerenciado e protegido na rede é bastante significativo, mesmo além das garantias (bancárias)”.