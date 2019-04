Huawei volta ao Brasil com smartphones P30 Pro e P30 Lite

São Paulo — A chinesa Huawei volta ao mercado de smartphones brasileiro a partir de 17 de maio. A empresa traz ao país dois celulares chamados P30 Pro e P30 Lite.

O P30 Pro rivaliza com iPhone Xs Max e Galaxy S10+. Ele tem um sistema de câmera traseira quádrupla. Além de oferecer amplitudes de captura distintas, elas também permitem o zoom de até 50x. Para isso, a fabricante usa uma combinação tripla de hardware, software e inteligência artificial.

O smartphone tem sistema Android com personalização de interface da Huawei. Os diferenciais são o recurso de gravação de tela automático acinado pelo botão de volume junto ao liga/desliga e o acionamento do assistente Google Assistente no botão de liga/desliga, quando pressionado sozinho.

O gadget conta com recarregamento rápido e e promete 50% de bateria em 30 minutos, quando carregado com o carregador que vem na caixa com o produto. O preço sugerido do aparelho é de 5.499 reais.

O P30 Lite também chegará ao país, mas por menos da metade do preço do P30 Pro. Ele custará a partir de 2.499 reais com memória de 128 GB e 4 GB de RAM.