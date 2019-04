Huawei lança módulo 5G para carros autônomos

São Paulo – A empresa chinesa de telecomunicações Huawei lançou, nesta segunda-feira (22), um módulo 5G para carros autônomos, que precisarão de conexão móvel de alta velocidade para se orientar. A medida é um esforço da companhia para se tornar uma fornecedora importante para os veículos do futuro.

O módulo denominado MH5000 foi lançado no Salão de Xangai, evento do setor automotivo que começou na semana passada e termina na próxima quinta-feira (25). Em comunicado, a empresa revelou que o aparelho foi desenvolvido a partir do chip Balong 500 5G, lançado em janeiro: “Baseado nesse chip, a Huawei desenvolveu o primeiro módulo de carro 5G com alta velocidade e qualidade do mundo.”

Nos últimos anos, a Huawei vem testando tecnologias inteligentes para carros em cidades chinesas como Xangai, Shenzhen e Wuxi e assinou contratos corporativos com montadoras de automóveis como FAW, Dongfeng e Changan.

Sendo uma das maiores empresas de aparelhos comunicativos em escala global, a Huawei vem se esforçando para garantir a liderança na corrida global sobre inovações 5G, mas é acusada pelos Estados Unidos de utilizar sua tecnologia para espionagem. A empresa já negou repetidas vezes e, atualmente, enfrenta o país norte-americano em um processo sobre a instalação de equipamentos para internet 5G.

Ainda não há previsão de chegada do novo módulo 5G da Huawei ao mercado, mas a expectativa é de que o produto comece a ser comercializado a partir da segunda metade de 2019 – quando os primeiros serviços de internet 5G estão previstos para chegar a mais operadoras em países como Estados Unidos, China e Coreia do Sul.