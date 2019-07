Huawei inaugura pontos de venda de celulares em shoppings de SP

A fabricante chinesa Huawei inaugurou esta semana quiosques de venda no Shopping Morumbi e no Eldorado, em São Paulo.

Depois de quatro anos, a empresa voltou ao País no dia 17 de maio com celulares da linha P30, a partir de R$ 2,5 mil.

Nos pontos de venda, a Huawei também venderá fones de ouvido e capinhas para o modelo P30 Lite. Segundo apurou o ‘Estado’, no primeiro dia de vendas dos celulares P30 Pro e P30 Lite em maio no Brasil, os estoques de todas as lojas acabaram em duas horas.

Parte disso se deve à estratégia da empresa: para o dia de lançamento, a Huawei ofereceu um desconto de R$ 2 mil para quem trocasse o atual smartphone pelo modelo topo de linha P30 Pro, cujo preço oficial é de R$ 5,5 mil.

“A abertura dos quiosques é a ampliação dessa experiência da marca e visa atrair quem já conhece o produto, testou e aprovoue a quem está curioso para ter uma experiência única com a Huawei”, disse Alessandra Ribeiro, gerente da área de vendas da Huawei no Brasil, em comunicado à imprensa.