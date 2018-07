Huawei e China Mobile demonstram tecnologia de carro com 4G

Bruno do Amaral, do Teletime

Em colaboração com a operadora China Mobile e a companhia automobilística SAIC, a Huawei realizou durante a Mobile World Congress de Xangai nesta semana demonstração de veículo conectado utilizando “rede LTE orientada para 5G”.

Segundo informou a fornecedora chinesa nesta sexta-feira, 6, isso significa uma conexão utilizando a tecnologia de múltiplas entradas e saídas MIMO 4×4 com latência de menos de 20 ms para condução remota do veículo usando vídeo em alta definição.

A Huawei forneceu a conectividade de baixa latência e a tecnologia de monitoramento de vídeo em HD para o veículo desenvolvido pela SAIC. Já a China Mobile forneceu o sistema de condução remota. A fornecedora ressalta que as tecnologias de baixa latência e garantia de estabilidade do sinal são fundamentais para a condução dos veículos devido à necessidade do tempo de resposta sem falhas na conectividade.

