HPE cria soluções de 5G abertas para operadoras aumentarem receita

São Paulo – A americana HPE (Hewlett Packard Enterprise) anuncia nesta terça-feira (10) novas soluções de internet 5G para que empresas de telecomunicações criem redes de 5G abertas.

Com mais possibilidades de automação de processos, o conjunto de soluções da HPE visa ajudar operadoras a aumentar suas receitas com 5G. Além disso, elas podem ajudar as companhias do ramo a implementar serviços de internet 5G rapidamente. Com isso, seria possível, por exemplo, oferecer experiências personalizadas para clientes ou funcionários.

Uma das principais novidades é o HPE 5G Core Stack, que consiste em uma pilha de software aberta e nativa na nuvem. Com ela, as operadoras podem fornecer novos serviços de 5G aos clientes. Para a ponta das telecomunicações, a HPE conta também com uma plataforma para criar um ambiente de serviço de TI na ponta da rede celular. Ambos os serviços são oferecidos sob demanda e podem ser expandidos conforme a necessidade da operadora. Com isso, as empresas de telecomunicações podem reduzir investimentos iniciais ao usar equipamentos e software de ponta.

Phil Mottram, vice-presidente e gerente geral da unidade de negócios CMS da HPE, afirma, em nota, que as novas soluções oferecem agilidade e redução de custo às empresas. “A HPE possui um dos mais amplos portfólios 5G do mercado e está posicionada de forma exclusiva para ajudar as empresas de telecomunicações a construir um núcleo 5G aberto de vários fornecedores, otimizar a borda com vRAN (Virtual Radio Access Network) e fornecer conectividade e novos serviços de computação para a empresa usando MEC e Wi-Fi 6”, diz Mottram.

A internet 5G não dependem apenas de sistemas proprietários de um único fornecedor, como acontecia em outras gerações. O 5G oferece a chance de migração para plataformas abertas e baseadas em computação em nuvem, o que pode acelerar a rentabilidade de empresas de telecomunicação com a nova geração de internet móvel.