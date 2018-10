Hora do Código estimula ensino de programação em escolas brasileiras

São Paulo – O Brasil participará da 5ª edição da Hora do Código, desafio que acontece anualmente em mais de 180 países e busca promover os primeiros contatos de estudantes com programação. Com atividades lúdicas divididas em três níveis de aprendizado, a iniciativa usa temas populares como os filmes Frozen e Star Wars e o jogos Minecraft e Angry Birds para estimular os estudantes a resolver os desafios de lógica de programação propostos pela plataforma.

A Hora do Código acontece entre os dias 5 e 11 de novembro e propõe que os participantes pratiquem programação por pelo menos uma hora diária no período do desafio. Devido ao fuso horário distinto entre os países do globo, a hora escolhida pode ser em qualquer momento do dia.

O desafio é organizado pela organização americana Code.org, que orienta outros apoiadores pelo mundo a sediar eventos ou hospedar a plataforma com as atividades. No Brasil, o desafio é realizado pela iniciativa Programaê!, fruto de uma parceria entre a Fundação Telefônica Vivo e a Fundação Lemann.

A iniciativa visa oferecer o primeiro contato de jovens em escolas com conceitos de programação. No site oficial, os professores têm acesso a material didático no Programaê.

Para participar, o estudante deve acessar o site do Programaê!, escolher uma trilha e começar a realizar os desafios. O cadastro na plataforma não é necessário caso o usuário não queira gravar seu histórico de progresso.