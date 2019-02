Homeslice reúne avisos e tarefas para quem divide moradia

Dividir as contas do mês, organizar as tarefas diárias, fazer lista de compras. Estas são atividades que podem ser chatas e ocupar diversos espaços para quem divide uma casa ou um apartamento com outras pessoas.

O app HomeSlice surgiu com o intuito de facilitar esses processos – e tornar a vivência em conjunto bem mais agradável. A primeira tarefa é se logar e criar o grupo fechado de uma casa, que só os moradores têm acesso.

O aplicativo tem quatro abas. Uma tem uma lista de produtos de compras, outra uma de tarefas relacionadas a limpeza e uma de contas.

Em cada uma delas, é mostrada uma lista em que cada item pode estar verde (em estoque, feito ou pago) ou vermelho. Além disso, há uma aba onde os avisos das outras três são mostrados.

Em cada uma das compras ou contas, é possível colocar um valor gasto. O aplicativo automaticamente divide o valor entre todos os usuários no grupo.

Além das três categorias mencionadas acima, é possível criar outros avisos genéricos, que são mostrados aos moradores na aba principal.

Divide casa com alguém? Baixe o HomeSlice para Android ou iOS pelo Downloads INFO!