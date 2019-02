Homem é detido na Inglaterra por ameaçar mulheres no Twitter

Londres – Um homem foi detido nesta quarta-feira em Bristol, no oeste da Inglaterra, por conta de sua relação com uma série de ameaças feitas contra diversas mulheres através do Twitter, informou a polícia britânica.

O homem, de 32 anos mas cuja identidade não foi revelada, foi detido por ameaças de estupro à deputada trabalhista Stella Creasy e à defensora de causas feministas Caroline Criado-Peres, indicou a Scotland Yard.

O detido será interrogado em uma delegacia local sob a suspeita de ter cometido um delito em virtude da chamada Lei de Proteção e Assédio, acrescentaram as forças de ordem.

Este caso obrigou há poucos dias o responsável do Twitter no Reino Unido, Tom Wang, a pedir desculpas às mulheres que foram ameaçadas, algo que qualificou como “inaceitável”.

Além das duas mulheres, as colunistas Hadley Freeman, do jornal “The Guardian”, Grace Dent, do “The Independent”, e Catherine Mayer, da revista “Time”, revelaram recentemente que tinham recebido ameaças de bomba por parte do mesmo usuário anônimo do Twitter, sem que até o momento as razões tenham sido reveladas.

No caso de Criado-Pérez, esta tinha liderado uma campanha, apoiada por mais de 35 mil empresas, contra a retirada da egífie da reformadora social Elizabeth Fry das notas de 5 libras esterlinas em favor do ex-primeiro-ministro Winston Churchill.

A ativista denunciava que os bilhetes britânicos ficariam sem representação feminina (exceto o da rainha Elizabeth II), apesar do Banco da Inglaterra anunciar há dias que em 2017 a escritora Jane Austen substituirá o cientista Charles Darwin nas notas de 10 libras.