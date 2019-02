Homem aluga iPhone para quem quiser jogar Flappy Bird

Após tentar vender seu iPhone com o game Flappy Bird instalado no eBay, o americano Jeff Nelson resolveu alugar seu aparelho para quem quiser jogar.

Com a remoção do game das lojas de aplicativo Google Play e App Store, muitos passaram a vender tablets e smartphones com o app instalado em sites de leilão como o eBay. O iPhone de Nelson chegou a custar US$ 150 mil, por exemplo.

No entanto, a oferta de Nelson foi retirada do ar pelo eBay, que notificou o usuário sobre o fato alegando que as políticas do site obrigam os vendedores a repassar smartphones ou tablets usados somente quando estes são restaurados.

A solução encontrada por Nelson foi então anunciar o aluguel de seu iPhone no Craigslist pelo preço de US$ 1 o minuto aos interessados em saciar o vício no game.

“Percebi que existe uma grande demanda do game entre os usuários que não baixaram o app antes de ser removido. Como sou economista, decidi suprir essa demanda desta forma”, disse Nelson em seu anúncio no Craigslist.

O americano pretende realizar os alugueis em ambientes controlados, como sua própria casa, uma cafeteria ou algum lugar movimentado. Ele não pretende deixar que as pessoas levem seu celular e pedirá por um depósito de segurança para minimizar riscos.

Na última semana o criador do game, o vietnamita Dong Nguyen, resolveu remover o jogo das lojas de aplicativo.

Muito se especulou sobre os motivos para tal, uma vez que o app vinha rendendo mais de US$ 50 mil por dia ao desenvolvedor, mas Nguyen revelou que a decisão foi tomada após o game ter se tornado um vício entre os usuários e que isso “arruinou sua simples vida”.