Histórias do Snapchat poderão ser compartilhadas fora do app

A empresa Snap Inc disse que está lançando um novo recurso no Snapchat nesta terça-feira, que permite aos usuários compartilhar histórias públicas com amigos e familiares que não estão no aplicativo.

A empresa, que registrou mais de 178 milhões de usuários ativos diários no terceiro trimestre encerrado em 30 de setembro, vem tentando atrair novos usuários e lançar recursos, com o objetivo de aumentar o tempo gasto pelos usuários no aplicativo.

Às (15h17 no horário de Brasília) ações da Snap subiam 2,05 por cento, a 14,46 dólares na bolsa de tecnologia Nasdaq.

Os usuários do Snapchat poderão pressionar e manter pressionados os títulos na aba Discover para compartilhar histórias oficiais, pessoais e de pesquisa através de um link compartilhável, disse a empresa. Esses links serão abertos por meio de um reprodutor no site da Snap.

O aplicativo, conhecido por suas mensagens que desaparecem segundos após serem lidas, disse que as histórias pessoais e de pesquisa estarão disponíveis no site por 30 dias, enquanto as histórias oficiais desaparecerão após 24 horas.

A empresa também acrescentou que não descarta monetizar as histórias.

No início deste mês, a Snap disse que fará parceria com a Fox Sports para mostrar os destaques dos jogos da Copa do Mundo da Rússia, que acontecerá neste ano.