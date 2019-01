Híbrido da Volvo vai rodar em São Paulo como Uber

A Volvo firmou uma parceria com a Uber e, a partir do dia 5 de junho, o modelo XC90 T8 que foi totalmente carregado por pedaladas (em uma ação com o Studio Velocity) será utilizado no transporte de passageiros do aplicativo — devolvendo à cidade a energia limpa transformada em carga elétrica para o carro.

Como informado em um comunicado à imprensa, o objetivo é “compartilhar com os passageiros a experiência de transformar esforço físico em energia para a bateria do veículo, e assim proporcionar uma corrida sustentável e consciente, enquanto desfrutam de todo o luxo e conforto do SUV sueco”.

Desde o último sábado (27) até o dia 2 de junho, toda a carga produzida durante as aulas de ciclismo indoor da Velocity Jardins está sendo utilizada para carregar a bateria do veículo híbrido exposto.

“Em uma hora de aula, 30 bikes conectadas seriam suficientes para carregar 100% da bateria do veículo. Se ligado a uma tomada de 220V e 16 amperes, a mesma bateria levaria 2 horas e 30 minutos para ser totalmente carregada”.

Somente aqueles que utilizarem a opção Uber Black em bairros específicos de São Paulo poderão viajar e compartilhar a sensação de estar a bordo do veículo movido a esta “energia especial”.