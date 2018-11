Hackers tentam dar golpes de doação de Bitcoins pelo Twitter

São Paulo – Um porta-voz do Twitter confirmou ao site The Next Web neste terça-feira (13) que algumas contas da plataforma foram hackeadas para promover um golpe de doação de Bitcoins. Entre as principais vítimas estão a gigante de varejo americana Target, o Google e o dono da Tesla, Elon Musk.

Por e-mail o porta-voz confirmou que, além do perfil da Target, várias contas haviam sido invadidas para promover os golpes, e acrescentou que o Twitter entrou em contato com a empresa de varejo em relação ao incidente.

“Estamos em contato próximo com a Target esta manhã e também podemos confirmar que a conta foi acessada de forma inadequada por aproximadamente meia hora, e após isso rapidamente bloqueamos a conta para que o Twitter investigasse o problema”, disse o porta-voz.

Ele também afirmou que a plataforma implementou medidas para neutralizar a disseminação de golpes de Bitcoin em sua rede.

Elon Musk é maior alvo de imitações

Conhecido por sua participação ativa no Twitter e por sua inclinação à filantropia, Elon Musk trava uma batalha há várias semanas contra hackers que usam sua fama para atrair usuários a caírem no golpe.

O esquema de falsificação invade contas verificadas de empresas e políticos, alteram o avatar e o nome do perfil para simular a conta de Musk e postam mensagens convidando os usuários a clicarem em um link malicioso. “Estamos dando 5 mil Bicoins para toda a comunidade!”, diz a imagem mais difundida pelas contas.

Veja abaixo o exemplo da conta invadida da empresa francesa de consultoria Capgemini:

–

Além da Target, outra empresa teve sua conta oficial hackeada pelos golpistas. O perfil do G Suite, solução do Google para empresas, também foi invadido hoje, segundo o The Next Web. A postagem, que oferecia 10 mil Bitcoins aos usuários, já havia sido apagada no momento da redação desta nota. Confira a imagem: