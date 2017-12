Hackers roubam bitcoins e empresa declara falência

São Paulo – Hackers atacaram uma empresa de compra e venda de bitcoins na Coreia do Sul e roubaram uma quantia não informada de unidades da criptomoeda, avaliada em mais de 18 mil dólares cada. Chamada YouBit, a companhia declarou falência nesta terça-feira (19), de acordo com a Reuters.

Esse foi o segundo ataque hacker à empresa de que se tem notícia. O primeiro, realizado em abril deste ano, resultou no roubo de 4 mil bitcoins. Uma agência governamental ligou o ataque à Coreia do Norte.

O novo ataque causou perda de 17% dos recursos da YouBit.

As criptomoedas dos clientes da empresa serão remarcadas para 75% do valor anterior ao ataque, e as trocas de bitcoins foram interrompidas para evitar mais perdas.

No Brasil, a Foxbit enfrenta problemas com cadastros de novos usuários, enquanto a rival, Mercado Bitcoin (maior do segmento no Brasil), já avisa nos termos de serviço que ataques de hackers podem acontecer e dados pessoais podem ser acessados ilegalmente por terceiros.