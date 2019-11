Hackers identificam falha de segurança no Amazon Echo

São Paulo – A morada da inteligência artificial Alexa, da Amazon, é a linha de alto-falantes chamada Echo. No entanto, a segurança desses aparelhos, conectados à internet e que podem controlar dispositivos como lâmpadas inteligentes, pode estar comprometida. Esse é o parecer de uma dupla de hackers, chamada Flouroacetate. Eles reportaram uma falha no Amazon Echo Show 5, a versão do Echo que tem uma tela (como um rádio-relógio conectado e que atende a comandos de voz). Por meio dessa brecha, o invasor conseguiria até acessar a internet da casa dos usuários do Echo.

A dupla estava concorrendo ao prêmio anual da competição Pwn2Own – uma competição onde hackers são desafiados a explorarem de forma intensa e profunda aparelhos tecnológicos para encontrar possíveis vulnerabilidades que, até então, não haviam sido identificadas.

Eles ganharam a competição com a descoberta no Amazon Echo Show 5, que é uma versão recente – lançada no Brasil em outubro deste ano – do Amazon Echo.

Durante a pesquisa no sistema do produto, a dupla de hackers descobriu que o dispositivo estava usando uma versão antiga e não-atualizada da ferramenta de buscas do Google. Devido ao código desatualizado do sistema, os membros da dupla Flouroacetate percebeu um pequeno bug que permitia que usuários interferissem na rede Wi-Fi do dispositivo remotamente, tendo assim acesso ao aparelho pessoal e podendo tomar controle por completo dele.

O Amazon Echo Show 5 é o único da linha Echo à venda no Brasil a contar com câmera para videoconferência, mas há uma proteção física que o usuário pode ativar para cobrir a câmera. Também é possível desligar o microfone do produto.

Em resposta para a competição e para os vencedores, a Amazon disse que irá investigar a falha e melhorar a segurança de seus aparelhos.