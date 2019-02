GeoHot, o hacker do PlayStation, é preso por posse de drogas

São Paulo – O famoso hacker George Hotz, conhecido como GeoHot, foi preso ontem nos Estados Unidos por posse de maconha enquanto seguia para o evento SXSW, onde daria uma palestra.

GeoHot ficou conhecido por ter sido o primeiro a desbloquear o iPhone e também foi o responsável pelo destravamento do console PlayStation 3, o que lhe rendeu uma batalha judicial contra a Sony. Devido a suas ações, o hacker chegou a ser contratado pelo Facebook como engenheiro de software.

Segundo o site 9to5mac, GeoHot foi parado em uma blitz perto da cidade de Austin, no estado do Texas, onde ocorre o SXSW. Ao revistar o carro do hacker, a polícia encontrou uma quantidade de maconha.

GeoHot afirmou que possui licença médica, no estado da Califórnia, para o uso medicinal da maconha. No entanto, a autorização não valeria para outros estados e o hacker precisou pagar uma fiança de US$ 1.500 para ser libertado.

Ainda de acordo com a publicação, GeoHot conseguiu chegar a tempo no evento para realizar sua palestra sobre engenharia reversa e a possibilidade de transformar homens em robôs.