Hackathon reúne programadores para resolver problema urbano

São Paulo – Neste final de semana, 78 pessoas se reuniram na sede da prefeitura do Rio de Janeiro em um hackathon que tem o objetivo de solucionar problemas urbanos a partir da criação de aplicativos e softwares. Divididos em 25 equipes, os participantes tiveram 30 horas para desenvolver os projetos, competindo por um prêmio de 10 mil reais, além de bolsas de estudo.

O hackathon foi organizado pela prefeitura carioca e também pela Central 1746, instituição pública que atende solicitações dos moradores do Rio de Janeiro. De acordo com a central de atendimento, as principais demandas que devem ser solucionadas envolvem agilidade na pode de árvores, melhorias na iluminação pública, conservação de vias e estacionamento em locais irregulares.

Durante o evento, os programadores tiveram acesso à base de dados da Central 1746, que foi criada em março de 2011 e já recebeu mais de sete milhões de ligações.

Ao final do encontro, marcado para às 15 horas deste domingo, uma banca julgadora composta por empresários, acadêmicos e membros da imprensa escolherão as melhores ideias nas categorias Inovação Tecnológica e Criatividade, Mobilização Social e Grande Prêmio do Júri.