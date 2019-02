Hackathon nos EUA dará mais de 1 milhão de dólares em prêmios

As “maratonas hacker” sempre chamam a atenção de desenvolvedores, mesmo com prêmios que nem sempre são chamativos. Mas um hackathon que acontecerá entre os dias 8 e 11 novembro, em São Francisco (EUA), está indo contra essa corrente, oferecendo mais de 1 milhão de dólares em prêmios aos que chegarem às fases finais.

Organizado pelo grupo de empreendedores Capital One Labs, o Launch Hackathon se auto-intitula o maior evento do tipo no mundo. E seus números colaboram para tal posto: além dos prêmios gigantes, ele já conta com mais de 1.400 inscritos, sendo que ainda faltam sete dias para o fim do prazo – e que cerca de 50% das inscrições foram vetadas, segundo o Mashable. Os parceiros também são de respeito, e envolvem nomes como Facebook, Google, Amazon, Dropbox e Pearson.

Apesar do tamanho, as regras seguem a linha dos hackathons “menores” – não há nada envolvendo confinamento ou viagem de ônibus, por exemplo. Os participantes precisam ser desenvolvedores ou designers e terão que se dividir em equipes de até quatro pessoas, podendo optar por trabalhos sozinhos também. Todo código, arte e som precisa ser criado durante a competição, mas é permitido planejar ou criar bases de projetos antes do evento. Exceções são feitas a material de domínio público e ao uso de APIs de terceiros, como dos parceiros. Importante: não são permitidas bebidas alcoólicas.

Os projetos desenvolvidos durante o Launch serão avaliados por um corpo de jurados. Entre os membros da banca avaliadora, estão Jeff Sandquist, do Twitter; Rowan Trollope, da Cisco; e Skip Potter, do próprio Capital One Labs.

Histórico e premiações do Launch – Idealizado no final do ano passado, o hackathon do grupo de investidores já surgiu com a ideia de ser o “melhor já feito”. Para isso, os organizadores do então Launch Festival estabeleceram algumas metas, como o grande prêmio em dinheiro. A quantia dada aos dois finalistas é dividida entre um fundo próprio Launch, que dará 50 mil dólares, e o do investidor Jason Calacanis, que garatirá outros 800 mil a cada um.

O Launch Hackathon começa no dia 8 de novembro e termina três dias depois, em 11/11. As inscrições acabam pouco antes do início do evento, então, se você é um desenvolvedor disposto a viajar – já que a competição se dá apenas em São Francisco –, aproveite a oportunidade e se inscreva no site oficial.