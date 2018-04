GTA V faturou mais do que qualquer filme já feito

O primeiro jogo da série Grand Theft Auto foi lançado em 1997 pela empresa Rockstar North. Lançado em 2013, GTA V rendeu cerca de US$ 6 bilhões para a editora Take-Two Interactive Inc. Considerado um game com violência explícita, machismo, racismo e retratos misóginos é o título de mídia com maior sucesso financeiro de todos os tempos.

Apesar de receber muitas críticas devido ao seu conteúdo, ele é sucesso desde o seu primeiro lançamento. As possibilidades no jogo são extensas e atividades violentas são comuns. Com opções online, boa partes dos usuários utilizam dinheiro real e consideram a plataforma uma segunda vida.

Creutz, analista da Cowen, em entrevista afirma que com exceção do Mario Brothers (franquia criada pela Nintendo), nunca houve um produto de console que vendeu tantas cópias. GTA V vendeu 90 milhões de unidades no mundo todo. A franquia Mario vendeu mais unidades que o de GTA, porém não coletou a mesma quantia. A criação da Rockstar se destaca por conta de sua longevidade de título, que continua a gerar centenas de milhões em receita mais de quatro anos após seu lançamento.

Os videogames são uma indústria lucrativa a longo prazo, pois diferentemente dos filmes o meio utiliza uma abordagem com dados para verificar o que está e o que não está funcionando para aumentar os lucros.

“Os videogames são um negócio muito melhor do que os estúdios de cinema. Os jogos em geral têm a posição invejável de que seu conteúdo é interativo, o que permite que eles façam insights baseados em dados e ajustem jogos e modelos de negócios que beneficiem os jogadores e a empresa”, disse Evan Wingren em entrevista para a MarketWatch.