Grow vai fabricar patinetes e bicicletas elétricas no Brasil

São Paulo – A Grow, responsável pelos negócios das startups Grin e Yellow, vai passar a fabricar patinetes e bicicletas elétricas no Brasil. A companhia anunciou que está investindo R$ 25 milhões na operação que se dará na Zona Franca de Manaus e que deverá entrar em funcionamento no início do ano que vem.

A planta em Manaus foi aprovada na última quinta-feira (25). O projeto engloba uma área de 5 mil m², na qual será instalada uma fábrica. Quando estiver funcionando com força total, a produção será de 100 mil equipamentos por ano. A previsão é de 100 funcionários sejam empregados diretamente e outros 500 empregos indiretos sejam criados na região.

A ideia de fabricar os produtos por aqui preza dois objetivos da empresa. O primeiro é facilitar o atendimento às 22 cidades em que opera na América Latina. O plano consiste em permitir que a produção seja flexível e customizável. “Podemos considerar fabricar patinetes mais robustos para enfrentar os buracos das nossas ruas, por exemplo”, afirma Marcelo Loureiro, cofundador e vice-presidente da Grow.

O segundo está ligado a custos. Estimativas da companhia apontam que a produção local pode gerar uma economia de 30% a 40% nos gastos com a fabricação dos equipamentos.

Holding criada em janeiro de 2019, a Grow incorporou as operações das startups Grin e Yellow em uma só plataforma. O Brasil é estratégico para a companhia. Das 22 cidades em que a companhia opera em sete países diferentes, 14 municípios são brasileiros. Em junho, a companhia anunciou que atingiu a marca de 10 milhões de corridas realizadas desde agosto de 2018.

Mais recentemente a companhia ganhou uma rival de peso no Brasil, com a chegada da americana Lime ao País no início do mês.