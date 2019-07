Estados Unidos abrem investigação contra empresas de tecnologia

São Paulo – Amazon, Alphabet (dona do Google) e Facebook estão, agora, na mira do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A investigação tratará sobre práticas de concorrência desleal em setores nos quais essas gigantes da tecnologia atuam, como varejo, buscas online e redes sociais. A informação foi confirmada em comunicado enviado à imprensa.

O Departamento de Justiça americano vai analisar se essas empresas chegaram ao topo de seus respectivos setores se utilizando de práticas que desencorajaram a competição ou se causaram dados aos usuários de seus produtos e serviços. Serão consideradas informações vindas do público e de empresas.

Segundo o jornal The Wall Street Journal, a investigação é um sinal do interesse do advogado-geral William Barr no setor de tecnologia e isso pode levar a uma análise ainda mais aprofundada das gigantes dessa área do que as que são feitas pela Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) americano e pelo próprio Departamento de Justiça.

Um dos principais pontos de análise será como as empresas cresceram e expandiram a atuação para novos negócios.”Sem disciplina, plataformas digitais podem agir de maneiras que não são sensíveis às demandas dos consumidores”, disse Makan Delrahim, advogado-geral assistente da divisão antitruste, em nota.

Caso sejam encontradas infrações a práticas saudáveis de competição ou danos aos usuários, penalidades poderão ser aplicadas às maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos.