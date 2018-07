Grab cria laboratório de inteligência artificial com Singapura

Cingapura – A empresa do sudeste asiático de transporte compartilhado Grab está investindo conjuntamente com a Universidade Nacional de Cingapura 4,4 milhões de dólares para lançar um laboratório de inteligência artificial (IA) para ajudar a melhorar a eficiência e a utilização dos veículos em sua plataforma.

Os esforços do laboratório vão expandir as pesquisas sobre desafios como o congestionamento nas cidades do sudeste asiático, disseram a Grab e a universidade em comunicado nesta quarta-feira.

O anúncio é o mais recente movimento da Grab para alavancar seu vasto arsenal de dados e aumentar a base de usuários para melhorar seus serviços. No mês passado, a empresa recebeu um investimento de 1 bilhão de dólares da Toyota Motor em uma parceria que inclui compartilhamento de dados.

A pesquisa do laboratório pode fornecer serviços mais personalizados aos passageiros, melhorar a segurança de condução através de uma melhor compreensão do comportamento do motorista, bem como melhorar a precisão no mapeamento de pontos de coleta, segundo Grab e NUS.

O laboratório também analisará o desenvolvimento de algoritmos que possam detectar eventos e anomalias de tráfego em tempo real e melhorar o fluxo de tráfego.

A Grab, que começou como uma empresa de reservas de táxi há seis anos, vem se transformando em um grupo de tecnologia de consumo, oferecendo serviços como pagamentos digitais e entrega de alimentos.

No início deste mês, a empresa disse que se expandirá para a entrega de compras de supermercados como parte de sua nova estratégia de plataforma aberta.