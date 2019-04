Governo do Reino Unido aprova Huawei na rede 5G

A primeira-ministra britânica, Theresa May, aprovou a participação da Huawei na rede de Internet móvel 5G do país, apesar da polêmica sobre a suspeita de espionagem da companhia chinesa a favor do governo de Pequim – anunciou o jornal “Daily Telegraph” nesta quarta-feira, 24.

O governo deve autorizar apenas um trânsito limitado da Huawei, para que não tenha acesso ao coração da rede, somente a infraestruturas menos sensíveis, como as antenas, informou o jornal.

A decisão foi tomada durante a reunião, ontem, do Conselho de Segurança Nacional (NSC, na sigla em inglês), presidido por May e formado por ministros e autoridades de alto escalão dessa área.

A premiê aprovou a participação da Huawei, apesar da oposição de vários membros do governo, incluindo o ministro do Interior, Sajid Javid; o das Relações Exteriores, Jeremy Hunt; o da Defesa, Gavin Williamson; e o do Comércio Internacional, Liam Fox.

O Ministério Digital lembrou que o governo está elaborando um estudo sobre a rede de telecomunicações britânica.

A Huawei comemorou a informação publicada pelo jornal, sem confirmá-la diretamente.