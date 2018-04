GoPro que filma em 360º chega ao Brasil por R$ 4 mil

São Paulo – A nova câmera da GoPro, chamada Fusion, consegue filmar imagens “em 360 graus” e chegou ao Brasil nesta semana com preço sugerido de 3.999 reais.

De nicho, o produto gera imagens que podem ser vistas em dispositivos de realidade virtual, como o Samsung Gear VR, ou então no navegador de internet no computador ou no celular, apesar de a experiência nesses aparelhos sem pouco intuitiva. Tanto YouTube quanto Facebook têm suporte para esse tipo de conteúdo.

A Fusion tem resistência à água, mas, como toda câmera 360 graus, não consegue capturar imagens do que está abaixo do seu suporte. Ou seja, a afirmação de que as filmagens são 360 graus é um arredondamento. Você pode observar isso na imagem de divulgação acima.

Assim como os aparelhos da linha Hero, a Fusion é compatível com os aplicativos da GoPro para Android e iPhone, que permitem edições e também funcionam como controles via Wi-Fi. O produto chega com preço alto para concorrer com a Samsung, que vende a câmera Gear 360, vendida por preços entre 700 e 1 mil reais em suas duas gerações (de 2016 e 2017).