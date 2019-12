Google vai avisar se sua senha vazar na web

São Paulo – No ano passado, o Google desenvolveu uma extensão para o Google Chrome chamada “Check-up de senha”. Ela alerta os usuários caso as senhas salvas no navegador não estejam mais seguras e sugere que elas sejam redefinidas. Até então, a função era apenas uma extensão opcional para os usuários do Chrome. A partir de agora, o Google passa a integrar o recurso às versões para computador e para dispositivos móveis no Chrome, a partir da edição 79.

Essa é uma das formas utilizadas pelo Google para combater a violação de dados pessoais, como dados de entrada em sites. Assim que o usuário deixa suas informações de login salvas no serviço, eles são sincronizados com os demais servidores do Google, sendo adicionados a um banco de dados que armazena mais de 4 bilhões de combinações de nomes de usuários e senhas.

Para identificar quais usuários estão com suas informações comprometidas, o Google utiliza a técnica de interseção de conjuntos privados, que compara as credenciais de login do usuário com os dados que estão potencialmente em perigo. Se houver uma semelhança, o Google pede uma verificação de senha, feita com base em seus processos de segurança, para garantir que as informações entrem no banco de dados criptografados e se tornem invioláveis.

Dessa forma, a segurança digital se torna uma ferramenta para todos os usuários do Chrome, e não apenas para quem instala a extensão no navegador. “Por enquanto, estamos implementando isso gradualmente para todos que fizeram login no Chrome como parte de nossas proteções de Navegação segura”, informou o Google sobre a expansão da ferramenta.

Para habilitar o recurso, é necessário estar conectado ao navegador de internet Chrome e ter seus dados sincronizados com os servidores do Google, acessando as configurações do navegador e habilitando a “Sincronização e serviços do Google”.