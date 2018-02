Google vai avisar se seu voo for atrasar

São Paulo – Os resultados dos esforços do Google voltados para a inteligência artificial começam a aparecer em serviços que podemos usar no dia a dia: o Google Flights, um serviço gratuito para planejamento e acompanhamento de voos, vai prever e avisar você sobre a probabilidade de atrasos.

No site do serviço, que pode ser facilmente acessado em smartphones, o Google promete prever com 80% de precisão quais voos não cumprirão o horário de decolagem prometido.

O Google Flights vai mostrar os atrasos e seus motivos antes mesmo de as companhias aéreas os anunciarem. Se o horário de decolagem mudar, o Google vai enviar um alerta para você no celular.

Como funciona

Os algoritmos de aprendizagem de máquina (machine learning) do Google usam como base o histórico dos voos. Todos os dados sobre decolagens e atrasos disponíveis são analisados. Com isso, ele encontra padrões e identifica os fatores que aumentam o tempo de partida dos aviões.

Como a precisão não é de 100%, a empresa avisa que é melhor chegar no horário marcado para não correr o risco de perder o seu voo. A informação antecipada pode ser útil, ao menos, para os passageiros planejarem o que farão no tempo livre.

Caso seu voo atrase, você pode usar o aplicativo AirHelp para abrir uma queixa em instantes.