Google vai avisar quando site for inseguro

São Paulo – O Google vai avisar quando um site for inseguro. Há anos o Google privilegia sites que usam o certificado SSL, que viabiliza o HTTPS em vez do HTTP. Ele garante que as informações que você troca com os sites quando os acessa não sejam capturadas por outras pessoas mal-intencionadas.

A partir de julho deste ano, as páginas sem HTTPS, que codifica os dados trocados durante o acesso a uma página web, serão marcadas como inseguras pelo navegador Google Chrome.

Páginas que usam apenas HTTP começaram a ser penalizadas em buscas online feitas no Google em 2015. Agora, buscador informa que a maioria das páginas já recebem tráfego criptografado e, por isso, vão indicar quais sites são ou não seguros de maneira mais explícita.

Logo antes do endereço web das páginas, o Chrome já mostra hoje um aviso em verde com a palavra “Seguro”. Em julho, um aviso semelhante será exibido avisando que a página acessada não é segura para o visitante.