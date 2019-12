Google vai ajudar a endereçar zonas rurais de São Paulo

São Paulo – Um projeto desenvolvido pelo Google em parceria com o Governo do Estado de São Paulo quer endereçar as zonas rurais do estado. O plano é desenvolver um sistema de endereçamento digital para permitir que cada habitação ou estabelecimento tenha seu próprio endereço, contendo nome de rua, número, bairro e CEP.

Anunciada em evento com a presença do governador João Doria, a iniciativa tem o objetivo de facilitar a localização das zonas rurais, o que poderia ser benéfico não apenas para quem deseja se locomover ao local, mas também para empresas privadas de insumos agrícolas e agropecuários, cooperativas e até o e-commerce e negócios da área de logística, uma vez que seria mais fácil endereçar cartas e encomendas.

“Vamos ajudar o governo de São Paulo a usar a tecnologia para permitir que um maior número de pessoas e organizações aproveitem os benefícios de ter um endereço em áreas nas quais não há um serviço de código postal individualizado. Além de ajudar o acesso a serviços públicos, o mapeamento gera oportunidade de crescimento econômico para essas regiões ao facilitar a logística e estimular o comércio”, afirma o presidente do Google no Brasil, Fabio Coelho.

Para fazer isso, uma plataforma digital chamada de Plus Codes está sendo desenvolvida pela gigante de Mountain View. A tecnologia é inédita na América Latina, mas já foi usada com sucesso em Calcutá. Na cidade indiana, mais de 700 mil pessoas foram beneficiadas com novos endereços. No Brasil, a previsão é impactar 2 milhões de pessoas.

Com implementação prevista para ser concluída nos próximos 36 meses, o projeto também servirá como base para o governo paulista mapear 60 mil quilômetros de estradas de 645 municípios.