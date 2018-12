Google vai acabar com seu rival do WhatsApp

São Paulo – O Google anunciou que vai acabar com o seu rival do WhatsApp. Chamado Allo, ele é um aplicativo de mensagem que usa recursos de inteligência artificial da empresa. Lançado em 2016, o app parou de receber investimentos em abril deste ano.

De acordo com o comunicado oficial da empresa, o Allo, em suas versões para smartphones Android e iPhone, vai continuar a funcionar até março de 2019. Até o fim desse mês, os usuários poderão exportar o histórico de conversas.

O Google diz ter aprendido muito com o experimento do Allo, especialmente por ter incorporado seu aplicativo Google Assistente a um mensageiro. “Google Allo pode ajudar vocês a antecipar, a encontrar informações, a expressar-se com mais facilidade em suas conversas. E quanto mais você utiliza, mais ele melhora com o tempo”, afirmou a empresa, durante o lançamento do Allo.

Com o fim do Allo, o Google vai centrar seus esforços nos aplicativos Duo e Mensagens, e no Hangouts para colaboração de equipes.