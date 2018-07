Google usará inteligência artificial para corrigir erros gramaticais

Nunca é fácil escrever todas as palavras corretamente e colocar as devidas acentuações. Pensando nisso, a Google adiciona um recurso de verificação gramatical ao Google Docs, que será capaz de resolver até mesmo erros gramaticais complicados. A ferramenta foi anunciada na terça-feira (24) na conferência Google Cloud Next, juntamente com atualizações de seus recursos automatizados de gravação de e-mail.

“Nossa AI pode capturar vários tipos diferentes de correções, desde regras gramaticais simples, como usar artigos em uma frase (como” a “versus” an “), até conceitos gramaticais mais complicados, como usar corretamente as cláusulas subordinadas. Isso ajudará a melhorar esse recurso ao longo do tempo para detectar problemas mais complicados de gramática “, escreveu o Google em um post no blog pessoal.

Embora o recurso esteja disponível apenas para empresas no lançamento, a empresa diz que planeja implementá-lo de forma mais ampla no futuro.

O Google também anunciou que agora disponibilizará outro recurso de previsão de e-mail para os usuários do G Suite: Smart Compose, que foi anunciado no início deste ano no Google I / O. Semelhante à “Resposta Inteligente”, o Smart Compose prevê o texto do email enquanto você compõe uma mensagem.

“Além de autocompletar frases comuns, o Smart Compose pode inserir informações personalizadas, como seu endereço residencial ou do escritório, para que você não precise gastar tempo em tarefas repetitivas.” diz o Google.

*Este conteúdo foi originalmente publicado no AdNews