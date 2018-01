Google unifica soluções de pagamento e cria Google Pay

São Paulo – O Google anunciou que vai unificar as suas plataformas de pagamentos online Google Wallet e Android Pay. Com isso, a solução única da empresa para pagamentos passará a se chamar Google Pay.

O serviço poderá usar informações financeiras já registradas no seu navegador Chrome para agilizar as transações online. De acordo com a companhia, ele pode ser usado para enviar dinheiro a amigos, comprar online e em lojas físicas.

O Android Pay foi lançado no Brasil no segundo semestre de 2017 e tinha compatibilidade com diversos smartphones com sistema Android. Ele era um rival do Samsung Pay, lançado em 2016, disponível apenas para alguns modelos de celulares da fabricante sul-coreana.

“Nas próximas semanas, você verá o Google Pay na internet, em lojas e em todos os produtos do Google, assim como estará disponível para pagar seus amigos”, de acordo com uma declaração oficial da empresa sobre a unificação de seus serviços de pagamentos.

Aplicativos terceiros, como o Airbnb, já têm suporte ao Google Pay.