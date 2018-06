Google terá três cabos submarinos no Brasil até final do ano

Bruno do Amaral, do Teletime

Por Bruno do Amaral, do Teletime

O Google anunciou que duas de suas rotas submarinas no Brasil entrarão em operação ainda neste ano. Os cabos Tannat e Júnior se juntarão à infraestrutura do sistema Monet, que já opera interligando Boca Ratón, na Flórida, a Fortaleza (e depois, Praia Grande, em São Paulo).

Com 2 mil km de extensão, o Tannat é uma extensão do Monet e conectará Praia Grande à cidade de Maldonado, no Uruguai. O cabo é uma parceria com a operadora uruguaia Antel, de quem o Google já é parceira no Monet (além da Algar Telecom), e terá capacidade estimada de 90 Tbps.

Por sua vez, o Júnior tem 390 km de extensão e conectará também a Praia Grande ao Rio de Janeiro. Com oito pares de fibra ótica, o sistema será exclusivamente operado pelo Google. A infraestrutura contará com repetidores desenvolvidos pelo PadTec, de Campinas (SP).

*Este conteúdo foi publicado originalmente no Teletime