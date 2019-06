Google terá 80 pontos de internet grátis em São Paulo

São Paulo – O Google anunciou nesta quinta-feira (6) que terá pontos de internet Wi-Fi espalhados pela cidade de São Paulo. O projeto é parte da iniciativa global da empresa chamada Google Station. Inicialmente, serão 80 pontos de conexão gratuita em pontos como estações de trens e o Parque do Ibirapurera.

A conexão será oferecida pelo Google por meio de parcerias com o banco Itaú, a operadora Linketel e a America Net. O apoio do Itaú, porém, é citado como algo de primeiro momento – o que implica que ele pode mudar.

Entre os pontos de internet disponíveis, 30 estarão em praças, dois em parques e 17 em estações da CPTM.

O Google Station chega ao Brasil nesta semana, e, apesar de pioneiro na América do Sul, o país é o oitavo a receber a novidade. A empresa tem mais de mil pontos de acesso à internet na Índia, Indonésia, México, Nigéria, Tailândia, Vietnã e Filipinas.

A chegada do Google Station ao Brasil foi apresentada por Fabio Coelho, presidente do Google no Brasil, em um evento para imprensa e parceiros realizado no Memorial da América Latina.

Levar o acesso à internet é uma iniciativa de empresas como Google e Facebook. A meta declarada de seus projetos é levar a web para o próximo bilhão de usuários que ainda não têm acesso a ela atualmente.