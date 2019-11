Google revela títulos do Stadia, seu “Netflix de jogos”

São Paulo – O serviço de jogos eletrônicos do Google, que chegará para alguns países na próxima semana – incluindo Estados Unidos e Canadá -, teve sua lista inicial de games divulgada na última segunda-feira (11).

A plataforma de jogos, chamada Google Stadia, funcionará por meio de computação em nuvem — ou seja, os jogos serão executados à distância e transmitidos para a tela do dispositivo usado. Mesmo sem um console de videogames, os usuários poderão jogar e transmitir seus jogos nos mais diversos aparelhos, como computadores, celulares, televisões, entre outros. Para jogar, há um controle exclusivo, vendido separadamente (69 dólares, ou seja, 287 reais, em conversão direta).

Entre os títulos do Stadia, estão o novo Just Dance, o último Mortal Kombat e o relançamento dos famosos jogos da saga Tomb Raider, com a personagem Lara Croft – que foi interpretada por Angelina Jolie nos cinemas em 2001.

Confira, abaixo, a lista dos 12 títulos iniciais que estarão disponíveis para os usuários a partir do lançamento:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Samurai Shodown

E os 14 jogos que estarão disponíveis até o final de 2019, sendo adicionados após seu lançamento:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragonball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

Grid

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Rising

Wolfenstein Youngblood

É possível utilizar o serviço sem assinatura, mas com um acessibilidade limitada, de forma que se o usuário adquirir a assinatura Stadia Pro, terá benefícios exclusivos e uma maior gama de jogos com desconto e/ou gratuitos, como Destiny 2, para experimentar. Ainda não há data de lançamento para o serviço no Brasil, de modo que o preço dos aparelhos e da assinatura não foram divulgados. Nos EUA, porém, o preço é de 9,90 dólares por mês, o que equivale ao valor de 41,10 reais em conversão direta.

O serviço rivaliza com o Apple Arcade, da Apple, que atua de maneira similar e tem uma assinatura mensal que custa 9,90 reais. Diferentemente do Stadia, o Arcade já está disponível no Brasil.

Veja a seguir o vídeo de divulgação do Google que explica o funcionamento do Stadia.