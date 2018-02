Google revela falha de segurança em software da Microsoft

São Paulo – O Google revelou uma falha de segurança no navegador Microsoft Edge, padrão em computadores com sistema Windows 10. A empresa deu à rival no segmento de browsers três meses antes de tornar a brecha de segurança pública. A Microsoft ainda não tem uma solução para o problema e não há previsão para a liberação de um patch de segurança.

A falha é complexa, mas permite que hackers mal-intencionados driblem as proteções do sistema e instalem código malicioso no computador da vítima. A iniciativa de tornar o problema de segurança público em pouco tempo é parte do Project Zero, um programa do Google que busca acelerar o ritmo de correções de bugs na indústria.

A Microsoft informou ao site de tecnologia americano The Verge que o problema é mais complexo do que foi previamente antecipado.

