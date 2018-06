Google reformula buscas para Copa do Mundo e Eleições 2018

São Paulo – Às vésperas da Copa do Mundo 2018, o Google anunciou uma reformulação na sua plataforma de buscas ao adicionar recursos para ajudar usuários acompanhar os jogos do campeonato. Em ano de eleição, a empresa revelou ainda uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para exibir informações importantes sobre os 7 mil candidatos às cinco esferas de poder que têm pleito marcado para o segundo semestre.

Para as eleições 2018, as novidades podem ser úteis para ajudar os eleitores indecisos a encontrar informações rapidamente sobre os candidatos nos quais consideram votar. As prioridades dos mandatos serão exibidas em cartões nos resultados de pesquisa para que não seja sequer necessário acessar sites para receber os dados sobre candidatos.

A empresa anunciou ainda uma parceria com a emissora de TV Band para exibir o primeiro debate presidencial no YouTube.

As novidades do Google para a Copa do Mundo permeiam seus aplicativos. O buscador terá fotos e jogadas importantes dos principais jogos do torneio. Fora isso, resultados e estatísticas seguem disponíveis nos resultados de buscas relacionados com a Copa. No Maps, os usuários poderão ver quais bares e restaurantes estão exibindo os jogos em 13 cidades da América Latina. O terceiro recurso é para usuários de smartphones com sistema Android, que é mantido pelo Google. Um widget, acessório virtual, poderá ser fixado na tela inicial para acompanhar resultados de jogos sem precisar fazer nenhuma busca.

O Google Street View, serviço gratuito que tem um registro fotográfico em 360 graus de diversas localidades do planeta, vai permitir uma turnê por dentro dos estádios da Copa para que os internautas possam, mesmo à distância, ver como são as instalações onde acontecerão os jogos.

Por fim, o Google Assistente, o assistente pessoal da empresa (parecido com a Siri, do iPhone), poderá responder a perguntas relacionadas à Copa do Mundo.