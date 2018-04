Google prepara novo rival para o WhatsApp

São Paulo – O Google prepara um novo rival para o WhatsApp. De acordo com reportagem do site de tecnologia The Verge, a empresa planeja uma solução parecida com o iMessage, dos iPhones, para o seu sistema móvel Android.

O aplicativo ainda não teve seu nome divulgado, mas ele fará parte do serviço de mensagens de texto padrão do Android. Assim como os rivais, será possível enviar conteúdos multimídia aos seus contatos. Para viabilizar o serviço, a empresa já fechou parcerias com 55 operadoras de telefonia móvel.

O Google já fez diversas tentativas de criar um serviço de mensagens que seja amplamente usado. O mais recente entre eles é o Allo, mas há também o Hangouts e, antes, havia o Google Talk. O app de mensagens padrão do Android também já foi integrado ao Hangouts, mas isso mudou em 2016. Vale lembrar que há também o Duo, que serve apenas para videochamadas–algo que o WhatsApp pode fazer também.

Enquanto o WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais usado no Brasil–como indica o ranking de downloads da App Annie–, o iMessage ainda é muito popular nos Estados Unidos, onde o iPhone tem o preço mais acessível do mundo.

Ainda não há previsão de lançamento do novo app de mensagens do Google.