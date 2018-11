Google pode adicionar notificações de radar e acidentes ao Maps

São Paulo – O Google pode estar perto de adicionar um recurso de notificações de acidentes e radares à interface do Google Maps. Segundo o site Android Police, alguns usuários do aplicativo relataram ter visto um botão no canto da tela indicando a funcionalidade.

O recurso é esperado desde que a empresa comprou o Waze, famoso app de GPS, em 2013. Com a novidade, motoristas poderão notificar outros usuários do sistema sobre a presença de radares, acidentes, bloqueios e desvios na pista, sugerindo que recalculem o trajeto para evitar o local indicado.

A empresa não emitiu um posicionamento oficial, portanto não se sabe quando e nem mesmo se o recurso será disponibilizado à comunidade.