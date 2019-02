Google Play supera App Store em downloads

São Paulo – A loja de aplicativos para Android, a Google Play, superou em 10% a loja App Store, da Apple, em quantidade de downloads realizados no primeiro semestre deste ano.

No entanto, segundo dados da App Annie, a loja de aplicativos da Apple ainda mantém a liderança nos lucros obtidos pelos programas disponíveis, com o dobro do alcançado pelo Android.

Entre os mercados que mais baixam conteúdos da Google Play estão o Europa, Coreia do Sul, Índia, Rússia e Brasil. Entre os apps da Apple, os principais mercados são os Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido e Rússia.

Entre as categorias mais buscadas, tanto na App Store quanto na Google Play os games são os mais baixados. Para os dispositivos Android os jogos representam dois terços dos downloads; na Apple representa 40%.

Depois dos games, as categorias mais baixadas pela Google Play são os apps de comunicação instantânea como WhatsApp, os de produtividade, entretenimento e redes sociais e os programas para viagens.

No caso da App Store, depois dos jogos as categorias mais baixadas são entretenimento, foto e vídeo, estilo de vida e produtividade.