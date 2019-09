Google planeja destinar US$ 3,3 bi para centros de dados na Europa

O Google vai investir 3 bilhões de euros (US$ 3,3 bilhões) nos próximos dois anos para expandir seus centros de dados na Europa.

Os investimentos elevam o gasto total em centros de dados europeus para 15 bilhões de euros desde 2007, disse o CEO do Google, Sundar Pichai, a repórteres em Helsinque na sexta-feira (20), após uma reunião com o primeiro-ministro da Finlândia, Antti Rinne.

A empresa também está investindo 1 bilhão de euros em energia renovável na Bélgica, Dinamarca e Suécia.

Entre os projetos estão uma expansão de 600 milhões de euros de seu centro de dados na Finlândia, além de dois projetos eólicos no país nórdico.

O Google, controlado pela Alphabet, anunciou na quinta-feira uma série de acordos para comprar energia eólica e solar, a maior aquisição coletiva de energia renovável de uma única empresa.