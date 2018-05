Google Pay ganha suporte a cartão do banco digital Next

São Paulo – O serviço de pagamento via celular Google Pay ganhou suporte ao cartão de crédito do Next, banco digital do Bradesco, nesta segunda-feira (14).

Os pagamentos podem ser realizados tanto em lojas físicas quanto na internet.

O funcionamento dessa solução de pagamentos do Google ocorre por meio da tecnologia NFC (comunicação por proximidade, na sigla em inglês). Em um terminal de pagamento compatível, basta aproximar o smartphone com sistema Android da maquininha e autorizar a transação no aplicativo para efetuar a compra.

O Google Pay é rival do Samsung Pay, uma solução que funciona apenas em modelos específicos da marca sul-coreana. Desde o início de maio deste ano, o Next tem suporte para o Samsung Pay–mas o serviço funciona somente em lojas físicas, com NFC e MST, tecnologia que simula tarja de cartão.

Apesar de as empresas estarem com parcerias com a maioria dos bancos e operadores de cartões, o Itaú ainda é exclusivo da plataforma de pagamentos Apple Pay, que funciona somente em iPhones. O período de exclusividade do banco é de três meses desde que o Apple Pay chegou ao Brasil–ou seja, ele termina em 4 de julho deste ano.