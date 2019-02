Google Pay ganha compatibilidade com cartões do Itaú

São Paulo – O Google Pay, solução de pagamentos via celular, ganhou compatibilidade com os cartões de crédito Itaú, Itaucard e Credicard. A novidade vale para bandeiras Visa e Master e para os cartões Gold, Platinum, nacionais e internacionais.

Assim como o Samsung Pay e o Apple Pay, o aplicativo do Google funciona como uma forma de substituir o cartão físico. Com ele instalado no seu smartphone com sistema Android, é possível realizar pagamentos em maquininhas de cartão compatíveis com NFC, uma tecnologia sem fio que funciona quando você abre o app e encosta o aparelho no sensor do terminal de pagamentos.

Também é possível usar o serviço para pagamentos online, o que viabiliza o uso da solução por pessoas que tenham celulares sem a tecnologia NFC.

O Google Pay é a última das grandes empresas de tecnologia a permitir o uso de cartões do Itaú em seu serviço. Apple e Samsung já oferecem suporte aos cartões do banco desde o ano passado. O Itaú informou que incluirá, em breve, os demais cartões de crédito de seu portfólio, bem como os cartões de débito.