Google oferece US$ 25 milhões para projetos de IA que ajudem a humanidade

São Paulo — O Google deu início, nesta semana, a um concurso para financiar projetos de inteligência com até 25 milhões de dólares em bolsas fornecidas peloo Google.org. Mas não qualquer IA. A empresa está em busca de ideias que ajudem a resolver “alguns dos principais problemas sociais, humanitários e ambientais do mundo”, como desemprego, desastres naturais e fome, conforme explicaram os executivos Jeff Dean e Jacquelline Fuller em um post no blog da companhia.

O chamado Desafio Google de Impacto em IA é global e está aberto para organizações sem fins lucrativos, pesquisadores e empreendedores sociais. A premiação não deverá ser entregue integralmente para um só projeto — a ideia é dividir os financiamentos, créditos e consultoria do Google Cloud entre um número não definido de organizações selecionadas. Os escolhidos também serão acelerados pelo programa Launchpad Accelerator e terão suporte personalizado de uma organização sem fins lucrativos especializada em ciência de dados, a DataKind.

As inscrições vão até o dia 22 de janeiro de 2019. No primeiro semestre, um painel de especialistas ficará responsável por selecionar as melhores ideias. Serão avaliados o possível impacto da ideia nos problemas da humanidade, a possibilidade de execução, o uso de uma inteligência artificial e a escalabilidade. Mas não só: também será preciso alinhar o projeto com os princípios de IA do Google — ou seja, ele não poderá carregar nenhum viés ideológico e deverá ser seguro e aberto a feedbacks, entre outras exigências listadas aqui.

O objetivo do Google com o concurso é encontrar e desenvolver ideias similares a algumas já em ação hoje em dia. A empresa cita como exemplos, além de projetos próprios, a Harambee Youth Employment Accelerator, que ajuda jovens a encontrar emprego na África do Sul, e a canadense Ubenwa, que tem um sistema que prevê o risco de asfixia de bebês ao nascer. As aplicações de projetos podem ser feitas aqui.