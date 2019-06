Empresa de hambúrguer vegano recusa oferta US$ 300 mi do Google

Acredite, o hambúrger da foto acima não é feito de carne, mas de compostos vegetais. O mesmo vale para o “queijo”. Esses produtos foram desenvolvidos pela empresa americana Impossible Foods, especializada em alimentos veganos, e impressionou até o Google – que fez uma oferta de 300 milhões de dólares pela startup. Mas isso não foi o bastante.

De acordo com reportagem do site de notícias Business Insider, a Impossible Foods rejeitou a proposta, pois a direção acredita que a ideia vale mais. Mas isso não coloca necessariamente um ponto final nas negociações, já que nenhum dos lados sinalizou o fim das conversas.

A Impossible Foods já conta com investimentos do cofundador da Microsoft Bill Gates e de Tony Fadell, executivo responsável pela divisão de automação domiciliar do Google. Fadell também é conhecido como um dos pais do iPod, da Apple. Somados, esses investidores já injetaram 74 milhões de dólares no projeto.

A notícia que o Google planeja investir em uma empresa que produz hambúrgueres veganos pode soar estranha. Mas a gigante das buscas aposta na visão de longo prazo da Impossible Foods. A startup acredita que o consumo de proteína animal terá que ser reduzido em escala global nos próximos anos por questões ambientais. Segundo dados da organização de preservação NRDC, por exemplo, o ramo pecuário emite 20% do dióxido de carbono encontrado na atmosfera – gás que contribui para o efeito estufa.

Fundada em 2012 pelo bioquímico Patrick O. Brown, da Universidade Stanford, a Impossible Foods (“comidas impossíveis”, em inglês) projeta alimentos veganos que possam ajudar na substituição da proteína animal. Por isso, a ideia da startup é criar comida baseada em vegetais que seja mais atraente, saborosa, vitamínica e barata, principalmente para a população de países emergentes. Até o final de 2015, a empresa espera lançar no mercado o seu primeiro produto feito totalmente de legumes e verduras.

Além da Impossible Foods, outras iniciativas trabalham na mesma direção. Uma delas é a Beyond Meat que já comercializa produtos similares a proteína animal nos supermercados dos Estados Unidos. Ainda mais ousada, a Universidade Maastricht trabalha em um hambúrguer de carne de verdade feita em laboratório.

