Google muda software de publicidade retirando DoubleClick e AdWords

Nova York – O Google anunciou nesta quarta-feira a maior mudança de marca de seu software de publicidade, retirando as marcas DoubleClick e AdWords para simplificar os pontos de entrada para anunciantes e vendedores de anúncios.

Os executivos do Google disseram que suas taxas não estão mudando, e não serviços estão se fundindo. A empresa manterá o AdSense e Marcas da AdMob para tecnologias de vendas de anúncios voltadas para pequenos sites e desenvolvedores de aplicativos móveis, respectivamente.

Mas sua ferramenta básica para anúncios agora será chamada Google Ads, com acesso ao inventário na pesquisa do Google, seu YouTube serviço de vídeo, a loja de aplicativos do Google Play e 3 milhões de parceiros. A interface padrão do Google Ads será simplificada, disseram os executivos, com a automação alimentando o projeto de anúncios e decidir onde eles devem ser executados.

O software para compradores de anúncios será chamado de Google Marketing Plataform. O Google Ads Manager será uma ferramenta complementar para grandes vendedores.

Brian Wieser, analista financeiro que acompanha empresas de publicidade para a Pivotal Research, disse os serviços do Googlegeram muita confusão entre pessoas não imersas na indústria.

O AdWords foi lançado em 2000 para colocar anúncios de texto na pesquisa. O oogle adquiriu o software de publicidade DoubleClick em 2008.

Mas o aumento de preocupações com privacidade e monopólio no ano passado levaram críticos do Google a pedir que reguladores antitruste dividam o negócio de publicidade do Google, que tem um forte apoio em quase todos os elos da indústria.