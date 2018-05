Google muda preços de planos de armazenamento na nuvem

São Paulo – O Google anunciou uma reformulação dos planos do seu serviço de armazenamento na nuvem. Com preços apenas em dólares, não em reais, a empresa agora tem planos que começam em 2,99 dólares (10,90 reais, em conversão direta, mas IOF deve ser cobrado).

O serviço chamado Google One vai englobar os assinantes atuais do Google Drive, mas não haverá uma mudança no nome do Drive.

As novas opções de preços são de 200 GB por 2,99 dólares; 1 terabyte por 9,99 dólares (36,20 reais + IOF); e 2 terabytes por 19,99 dólares (72,40 reais + IOF). Há também o plano mais básico de 1,99 dólar (7,25 reais + IOF) e todos as assinaturas oferecem suporte ao compartilhamento da conta conta até cinco pessoas.

O espaço gratuito do Google Drive continua a ser de 15 GB.

As pessoas quem já assinam o Google Drive serão convertidas para o Google One.

Empresas como Apple e Samsung também contam com serviços de armazenamento na nuvem. Por 3 reais, ambas oferecem armazenamento de arquivos e apps com espaço de 50 GB.

Quem tiver interesse em assinar o Google One somente quando ele estiver operando efetivamente no Brasil pode se inscrever nesta página para ser notificado sobre o lançamento.

Contato por EXAME, o Google Brasil informou que “por enquanto, o Google One está disponível somente nos EUA”. “Nós estamos trabalhando para expandir o serviço para mais mercados nos próximos meses.”