Google muda planos e lança Google One para fotos e vídeos da família

São Paulo — O Google reformulou seus planos de armazenamento na nuvem do Drive. Os assinantes serão migrados para os novos planos do Google One, um serviço semelhante que oferece como diferencial o compartilhamento do espaço com a família. Até cinco pessoas podem fazer parte da mesma conta, que pode ser usada para guardar fotos e vídeos em resolução original, bem como para ampliar o espaço para arquivos e e-mails do Gmail.

O Google One chega primeiro na América Latina no Brasil, no México e na Argentina, enquanto outros países receberão a novidade no futuro.

As opções de espaço para armazenamento são de 100 GB a até 30 TB. O preços variam entre 7 reais a 1.080 reais ao mês.

A justificativa do Google para o lançamento é o aumento do número de conteúdo gerado por usuários, especialmente fotos e vídeos em alta resolução (como 4K).

A mudança nos planos do Drive valem apenas para os clientes que são usuários finais. Clientes corporativos do G-Suite não são elegíveis psra o upgrade no momento.

Quem não assinar, continuará com plano grátis com espaço de 15 GB.