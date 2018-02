Google Maps vai mostrar blocos de carnaval no Rio e em São Paulo

São Paulo – Neste carnaval, o Google Maps vai mapear e mostrar informações sobre os principais blocos no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Dados como interdição de ruas e mudanças nas linhas de ônibus poderão ser consultados no aplicativo para smartphones Android e iPhones.

Essas informações especiais podem ser acessadas quando pesquisamos pela palavra “carnaval” no Google Maps no celular. Os dados aparecerão no formato de cartões usado no Google Now. Eles foram disponibilizados pelas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador e Belo Horizonte.

Para usuários de smartphones Android, o Google tem uma seleção oficial de aplicativos para curtir o carnaval, ou mesmo para quem quer paz durante o feriado.

Para quem usa o Google Assistente–um equivalente da Siri–, o Google sugere algumas perguntas especiais para fazer a ele neste carnaval. Confira:

– Você gosta de carnaval?

– Você comemora o carnaval?

– O que você vai fazer no carnaval?

– Qual a sua escola de samba favorita?

– E se meu crush não me notar no carnaval?

– Qual a sua fantasia de carnaval?

– E se chover no carnaval?