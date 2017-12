Google Maps vai avisar quando for a hora de sair do ônibus

São Paulo – O aplicativo do Google Maps ganhará um novo recurso que acordará os usuários que dormem no ônibus e perdem o ponto de desembarque.

De acordo com o TechCrunch, quando a novidade for disponibilizada a todos, será possível iniciar uma rota de ônibus para o aplicativo acompanhar todo o percurso. Quando chegar a hora de descer, ele emitirá um alerta vibratório. Os trechos importantes do caminho poderão ser vistos diretamente da tela de bloqueio do seu smartphone.

Ainda não há uma data definida para o lançamento do recurso.

Um aplicativo que já faz algo semelhante é o Moovit, que funciona como um guia para quem anda de ônibus. Ele mostra os horários dos ônibus, oferece uma previsão de chegada e alerta você quando é hora de sair para chegar ao seu destino.