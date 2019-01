Google Maps remove recurso após polêmica

São Paulo – Nesta semana, o Google Maps começou a testar um recurso no seu aplicativo para iPhones: mostrar quantas calorias os usuários queimariam ao fazer uma rota a pé em vez de ir de carro. Porém, a reação negativa dos usuários fez a empresa remover o recurso do seu app.

A função já existe em outros aplicativos de mapas, como o Citymapper, popular na Inglaterra. Na versão do Google, além da estimativa de calorias, o Maps mostrava também quantos mini-cupcakes seriam queimados com a caminhada.

O recurso não podia ser desativado, o que também foi motivo de crítica dos usuários.

Ao Mashable, o Google confirmou que desativou o recurso no seu app. Veja algumas reações, em inglês, publicadas no Twitter.

Google maps is telling me that an hours walk is only 220 calories and now I want to set things on fire. — Freya (@speelingmstake) 17 de outubro de 2017

Lol every woman I know has been sexually assaulted and google maps is telling me how many calories I’ll burn on my walk to work — Dana Cass (@DanaCass) 17 de outubro de 2017

Do they realize how extremely triggering something like this is for ppl who have had eating disorders? Not to mention just generally shamey — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 17 de outubro de 2017

